«Могли бы побольше мы побросать». Кравец назвал причины поражения в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог встречи с «Сибирью» (1:2 ОТ) и рассказал о возможности постоянно играть в давление.
«Хорошая, плотная игра. Битва была на протяжении всех трёх периодов. Хороший гол забили. Жаль, что не выстояли. В овертайме решила вроде и не ошибка, но контратака соперника закончилась голом.
На протяжении всей игры, я считаю, мы достаточно хорошо играли и моменты создавали. Единственное, что, конечно, надо их использовать. Но это плей-офф. Есть следующая игра — здесь очков нет. Расстраиваться нельзя, ребята выполняли свою работу и, естественно, хотели победить. Нужно готовиться к следующей игре.
Игра Ткачёва? Я считаю, что все сегодня играли в хорошей физической форме. Тот же Володя, я считаю, был готов к игре. Выйдет ли Грицюк в следующей игре? Надеюсь, что скоро и Арсений выйдет.
«Сибирь» показала характер, показала, что она, как мы и рассматривали, умеет играть на контратаках и умеет достаточно плотно и уверенно играть в обороне с хорошим вратарём. Это она показала. Нам нужно находить пути в большинстве, на пятаке, на добивании и, естественно, самим постараться не удаляться.
Можно ли против плотно обороняющейся обороны «Сибири» играть в давление постоянно? В принципе, конечно, не хочется откатываться и давать «Сибири» раскатываться и делать наступательные действия, поэтому мы старались по возможности играть в давление. Я считаю, что всё равно могли бы побольше мы побросать, потому что защитникам доставляли шайбу наверх, пытались находить пустые ворота, но, наверное — да не наверное, а точно — нужно больше бросать и закрывать вратаря, создавать неудобства», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Авангардом» и «Сибирью» состоится 4 марта и начнётся в 14:00 мск.
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