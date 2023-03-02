На домашний матч ЦСКА пришли 3850 зрителей при вместимости «ЦСКА-Арены» в 12 680
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В Москве завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу ЦСКА.
На домашний матч армейцев пришли 3850 зрителей, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Это 30% от полной вместимости «ЦСКА-Арены» в 12 680.
Напомним, ранее стало известно, что средняя посещаемость регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ-2022/2023 — худшая за 14 лет без учёта ковидных сезонов. Она составила 5438 зрителей при заполняемости арен в 63,5%.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между ЦСКА и «Северсталью» состоится 4 марта в Москве и начнётся в 17:00 мск.
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