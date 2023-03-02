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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин назвал причины поражения от ЦСКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин назвал причины поражения от ЦСКА
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:5).

«Провели хороший первый период, держали шайбу. Неплохо в атаке действовали. Второй период сами себе пару смен «привезли», плюс ужасное выступление наших центральных нападающих на «точке». Первые два гола пропустили после этого. Не считая пропущенного гола в пустые ворота, все шайбы одинаковые. Разберём, посмотрим. Серия только начинается. Поборемся.

Какие изменения ожидали у соперника? Да никаких не ожидали. Игру на точке выбрасывания мы проиграли в отличии от последней игры против ЦСКА. Практически каждое вбрасывание в нашей зоне заканчивалось броском по воротам. Тяжело проводить смену в своей зоне, все сидят в снегу, морозятся.

Возьмите Плотникова и Денисова, Седова, Чуркина – им тяжело противостоять такому шкафу. Тем более Плотников с таким опытом. В следующей игре выпустим более крупных игроков», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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