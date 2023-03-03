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Результаты второго игрового дня плей-офф КХЛ

Результаты второго игрового дня плей-офф КХЛ
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В розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина — 2023 завершился второй игровой день.

В Омске «Авангард» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу новосибирцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Береглазов (Малыхин, Телегин) – 57:09 (5x5)   1:1 Шаров (Сушко, Пьянов) – 58:22 (6x5)   1:2 Сетдиков (Бек, Морозов) – 68:45 (5x5)

В Екатеринбурге «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Минулин – 17:14 (5x5)   1:1 Белоусов – 19:31 (5x5)   2:1 Эберт (Валк, Макеев) – 26:48 (5x5)   2:2 Голдобин (Лайпсик, Майе) – 29:02 (5x5)   3:2 Валк (Широков, Мэйсек) – 40:45 (5x4)   4:2 Широков (Голышев) – 48:37 (5x5)

В Москве ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу армейцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Пресс (Гераськин) – 08:59 (5x4)   1:1 Григоренко (Диц, Макаров) – 24:44 (5x5)   2:1 Абрамов (Дыбленко, Мингачёв) – 25:41 (5x5)   3:1 Абрамов (Нестеров) – 42:56 (5x5)   4:1 Плотников (Классон, Нестеров) – 43:20 (5x5)   4:2 Иванцов (Лишка) – 52:24 (5x5)   5:2 Плотников – 59:04 (en)

В Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу бело-голубых.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Коваленко – 16:00 (4x5)   1:1 Уил (Лилья, Миронов) – 19:50 (5x5)   1:2 Джиошвили (Уил, Лилья) – 26:47 (5x4)   1:3 Муранов – 58:22 (en)

Сегодня, 3 марта, состоятся вторые матчи в парах «Ак Барс» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев» — «Адмирал», СКА — минское «Динамо» и «Локомотив» — «Витязь».

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