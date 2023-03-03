Результаты второго игрового дня плей-офф КХЛ

В розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина — 2023 завершился второй игровой день.
В Омске «Авангард» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу новосибирцев.
В Екатеринбурге «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу клуба из Екатеринбурга.
В Москве ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу армейцев.
В Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу бело-голубых.
Сегодня, 3 марта, состоятся вторые матчи в парах «Ак Барс» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев» — «Адмирал», СКА — минское «Динамо» и «Локомотив» — «Витязь».
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