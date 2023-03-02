Гавриков дебютирует за «Лос-Анджелес» в матче с «Монреалем»

Новичок «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков дебютирует за новый клуб в матче с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Деннис Бернштейн в своём «твиттере». Игра начнётся утром 3 марта в 6:30 мск.

Отмечается, что российский защитник тренируется в паре с канадским игроком обороны Шоном Уокером.

Напомним, Гавриков перешёл в стан «королей» из «Коламбуса» 1 марта 2023 года. «Лос-Анджелес» после 62 матчей набрал 76 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».