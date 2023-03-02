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КХЛ объяснила незасчитанный гол «Торпедо» в матче с «Динамо». Момент смотрели 6 минут

КХЛ объяснила незасчитанный гол «Торпедо» в матче с «Динамо». Момент смотрели 6 минут
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Арбитры не засчитали заброшенную шайбу «Торпедо» в матче с московским «Динамо». На 29-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Торпедо» Сергеем Гончаруком, главный тренер московского «Динамо» взял запрос на положение «вне игры». В результате видеопросмотра, который продолжался около шести минут, судьи подтвердили неправильный вход в зону со стороны хозяев. Главными арбитрами игры были Иван Фатеев и Сергей Юдаков.

КХЛ на своём сайте разъяснила отменённую шайбу «Торпедо».

ВИДЕО

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.

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