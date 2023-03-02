Алексей Кудашов сравнил хоккей в плей-офф с боксом

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» (3:1) сравнил жёсткую игру в плей-офф с боксом.

«Первые пять минут изобиловали агрессивной силовой игрой? Ребят, вы же каждый год смотрите и знаете, что такое плей-офф. Это совершенно нормально. Здесь уже, как в боксе – кто кого. Игроки, выходя на поле, рассуждают точно так же. Здесь не было никакой установки. Это уже так всегда.

Затем интенсивность хитов всё-таки спала? Вы знаете, любой силовой приём отбирает очень много сил. Это основное, потому что игроки понимают, что надо бегать туда-сюда и ещё сталкиваться, и иногда экономят свои силы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.