Алексей Кудашов сравнил хоккей в плей-офф с боксом

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» (3:1) сравнил жёсткую игру в плей-офф с боксом.
«Первые пять минут изобиловали агрессивной силовой игрой? Ребят, вы же каждый год смотрите и знаете, что такое плей-офф. Это совершенно нормально. Здесь уже, как в боксе – кто кого. Игроки, выходя на поле, рассуждают точно так же. Здесь не было никакой установки. Это уже так всегда.
Затем интенсивность хитов всё-таки спала? Вы знаете, любой силовой приём отбирает очень много сил. Это основное, потому что игроки понимают, что надо бегать туда-сюда и ещё сталкиваться, и иногда экономят свои силы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.
- 2 марта 2023
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