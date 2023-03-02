Кудашов: по-прежнему считаю «Торпедо» фаворитом серии с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» (3:1) заявил, что по-прежнему считает нижегородский клуб фаворитом серии.
«Перед началом серии я сказал, что считаю «Торпедо» фаворитом? Я по-прежнему так считаю. Во-первых, они заняли место выше нас. И по сезону играли здорово, и сейчас играли здорово. И они фаворит. «Торпедо» выглядело мощно, и ничего другого от них сегодня я не ждал.
Результат на моё мнение не повлиял? Вы же видите, какие сейчас результаты. Чемпионат выровнялся, он стал мощным и интересным, поэтому какие-то выводы делать по одной игре… Мы планируем долгую серию», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.
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