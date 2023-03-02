Ларионов: не сомневаемся, что серия с «Динамо» будет долгой. У нас есть запасные варианты

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (1:3) ожидает большое количество матчей в серии.

«Куда делась точность у нападающих «Торпедо»? Вы знаете, здесь надо отдать должное их вратарю, который находился в правильном месте, и шайба попадала в него. Естественно, мы знали, куда ему нужно бросать, и Серёга Гончарук исполнил бросок туда, где у него слабое место. Но в целом не хватало хладнокровия. Во втором периоде были чистые моменты, шайба находилась на пятаке, но где-то не хватило того опыта, которого у ребят не было.

Если я не ошибаюсь, то девять голов у наших форвардов за карьеру в плей-офф, из них шесть у Кручинина, а у остальных три гола. Нужно пройти такое испытание, прочувствовать на себе такой накал. И я думаю, что эта игра даст ребятам почувствовать, что нет ничего страшного. Мы не сомневаемся, что эта серия будет долгой. Мы настраиваем ребят на то, чтобы они успокоились и играли в тот хоккей, в который они могут играть. И мы показали сегодня, что не будем откатываться, выкидывать шайбу из зоны, а будем играть в свой хоккей. Но для этого нужны спокойствие, хладнокровие и тот необходимый опыт, который мы сегодня приобрели.

В третьем периоде всё-таки пришлось играть через заброс шайбы в зону? Вы знаете, когда команда играет 1-4, то практически невозможно пройти индивидуально, потому что выстраивается типичное болото или забор в средней зоне, и есть единственный способ проникновения в зону соперника. Мы поговорим об этом. У нас есть запасные варианты, которые мы хотим применить. Давайте наберёмся терпения и подождём следующей игры», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.