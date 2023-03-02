Якупов: «Авангарду» с «Сибирью» надо было быть поплотнее. Но сыграли, как сыграли

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов подвёл итог матча с «Сибирью» (1:2 ОТ) и рассказал о малом колчестве бросков «ястребов» в матче.

«Обидно, досадно проиграли в овертайме. Что пошло не так после нашего гола? Наверное, концентрации не хватило, было понятно, что «Сибирь» побежит. Надо было поплотнее сыграть. Но сыграли, как сыграли. Они воспользовались преимуществом в одного игрока. Нормальная атмосфера в раздевалке, а разговаривать уже поздно.

Завтра будет новый день, всё разберём, обсудим, а сейчас не стоит рубить сплеча. Хорошо, что есть вторая игра, нам нужно реализовать себя, реализовать возможности. Следующий матч будет очень важным, надо выправлять ситуацию.

Мало бросков? Да, надо бросать побольше. Где-то переигрывали, где-то накрывали. «Сибирь» активно действовала в обороне, но надо находить лазейки. Мы отталкиваемся от себя, в первую очередь играть в свою игру. И, конечно, посмотреть, разобрать, как соперник играл сегодня», — цитирует Якупова сайт КХЛ.

Напомним, Якупов провёл в регулярном сезоне КХЛ всего 16 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков. Форвард восстанавливался от травмы четыре месяца.