Игорь Ларионов рассказал, что его разочаровало в игре «Торпедо» в первом матче плей-офф

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (1:3) рассказал о негативных моментах в игре нижегородцев.
«В эпизоде с пропущенными голами можно было сыграть жёстче в обороне? Абсолютно согласен с вами. Мы ещё раз посмотрим момент, потому что такие моменты, когда соперник получает шайбу и проезжает через всю нашу вратарскую практически без сопротивления, конечно, это разочаровывает. Но молодёжь, которая была в то время на площадке, неправильно сориентировалась и неправильно приняла решение. Думаю, что все это понимают. И мы это исправим и будем гораздо жёстче.
Почему выбрали Кульбакова на первый матч? Вы знаете, за этот вопрос у нас отвечает Коля Хабибулин. Не хочу говорить о деталях, но было принято решение, что начнёт Иван Иваныч. Вы понимаете, что он был игроком московского «Динамо», и это всегда дополнительная мотивация для вратаря. Он сыграл хороший матч, вопросов нет», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.
- 3 марта 2023
-
00:00
- 2 марта 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:34
-
23:29
-
23:21
-
23:17
-
23:13
-
23:09
-
23:07
-
22:49
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
22:05
-
21:56
-
21:51
-
21:45
-
21:27
-
21:17
-
21:09
-
20:57
-
20:52
-
20:46
-
20:43
-
20:40
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:12
-
20:09
-
20:05