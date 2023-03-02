Игорь Ларионов рассказал, что его разочаровало в игре «Торпедо» в первом матче плей-офф

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (1:3) рассказал о негативных моментах в игре нижегородцев.

«В эпизоде с пропущенными голами можно было сыграть жёстче в обороне? Абсолютно согласен с вами. Мы ещё раз посмотрим момент, потому что такие моменты, когда соперник получает шайбу и проезжает через всю нашу вратарскую практически без сопротивления, конечно, это разочаровывает. Но молодёжь, которая была в то время на площадке, неправильно сориентировалась и неправильно приняла решение. Думаю, что все это понимают. И мы это исправим и будем гораздо жёстче.

Почему выбрали Кульбакова на первый матч? Вы знаете, за этот вопрос у нас отвечает Коля Хабибулин. Не хочу говорить о деталях, но было принято решение, что начнёт Иван Иваныч. Вы понимаете, что он был игроком московского «Динамо», и это всегда дополнительная мотивация для вратаря. Он сыграл хороший матч, вопросов нет», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 марта и начнётся в 17:00 мск.