Пашков: «Торпедо» не смогло приспособиться к плотной и жёсткой динамовской обороне

Олимпийский чемпион, прославленный динамовец Александр Пашков считает, что московское «Динамо» заслуженно победило в первом матче серии с нижегородским «Торпедо» (3:1).

«Тяжёлый матч для обеих команд, начало сложное, было заметно большое психологическое напряжение. Получилось так, что «Динамо» выглядело мощнее «Торпедо», Нижний Новгород не смог приспособиться к плотной и жёсткой динамовской обороне, поэтому козырь торпедовцев — быстрая контратака — не сыграла результативной роли. Отсюда небольшой и скромный счёт 3:1.

Победа «Динамо» закономерна, «Торпедо» выглядело немного не в своей тарелке. Во втором матче, может быть, сыграют более свободно и раскованно. Ларионов и Кудашов в прошлом игроки высокого класса. Ларионов стал активно работать тренером относительно недавно, а Кудашов уже с достаточно большим опытом и стажем работы в лучших командах. Стиль у нижегородцев и москвичей разный, посмотрим, чей в итоге принесёт успех в этой серии плей-офф», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.