Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: «Автомобилист», наверное, своё проиграл. Сейчас пришла пора выигрывать

Крикунов: «Автомобилист», наверное, своё проиграл. Сейчас пришла пора выигрывать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался об итогах первого матча серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» (4:2).

«Там два очень равных противника. Неслучайно, один оказался около другого в регулярке. Я думаю, что там сложно предсказать, кто пройдёт в следующий круг. Единственное: «Магнитка» — более опытный боец за кубок. Там побольше история плей-офф. А в «Автомобилисте» хорошо играют легионеры, свои ребята, и Широков сыграл — гол забил и пас отдал. Я скажу, что это очень равные команды, хотя играют по-разному.

«Автомобилист», наверное, своё проиграл уже в сезоне. Они шли-шли на первом месте, потом как начали всё проигрывать. Сейчас, наверное, пришла пора выигрывать, поэтому они, возможно, будут набирать победы. Посмотрим, как будет. Вторая игра покажет», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Омск втянули в неудобный хоккей, «Торпедо» пока не везёт. Что происходит в плей-офф КХЛ Омск втянули в неудобный хоккей, «Торпедо» пока не везёт. Что происходит в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023