Крикунов: «Автомобилист», наверное, своё проиграл. Сейчас пришла пора выигрывать

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался об итогах первого матча серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» (4:2).
«Там два очень равных противника. Неслучайно, один оказался около другого в регулярке. Я думаю, что там сложно предсказать, кто пройдёт в следующий круг. Единственное: «Магнитка» — более опытный боец за кубок. Там побольше история плей-офф. А в «Автомобилисте» хорошо играют легионеры, свои ребята, и Широков сыграл — гол забил и пас отдал. Я скажу, что это очень равные команды, хотя играют по-разному.
«Автомобилист», наверное, своё проиграл уже в сезоне. Они шли-шли на первом месте, потом как начали всё проигрывать. Сейчас, наверное, пришла пора выигрывать, поэтому они, возможно, будут набирать победы. Посмотрим, как будет. Вторая игра покажет», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 3 марта 2023
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