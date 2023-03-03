Форвард «Салавата» забросил потрясающую шайбу после сольного прохода и виража из-за ворот

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает владивостокский «Адмирал». После первого периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

На 15-й минуте, когда команды уже обменялись голами, «Салават Юлаев» вышел вперёд. Нападающий уфимцев Данил Башкиров промчался по правому флангу, на скорости укатился за ворота, а выходя из виража, попытался занести шайбу в ближний угол. Форварду юлаевцев повезло: защитник гостей Динар Хамидуллин, пытаясь заблокировать бросок, изменил направление шайбы, которая в итоге от его клюшки залетела в ворота, — 2:1.

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