Форвард «Салавата» забросил потрясающую шайбу после сольного прохода и виража из-за ворот
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В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает владивостокский «Адмирал». После первого периода счёт 3:1 в пользу хозяев.
На 15-й минуте, когда команды уже обменялись голами, «Салават Юлаев» вышел вперёд. Нападающий уфимцев Данил Башкиров промчался по правому флангу, на скорости укатился за ворота, а выходя из виража, попытался занести шайбу в ближний угол. Форварду юлаевцев повезло: защитник гостей Динар Хамидуллин, пытаясь заблокировать бросок, изменил направление шайбы, которая в итоге от его клюшки залетела в ворота, — 2:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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