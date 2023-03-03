Капитан «Детройта» Дилан Ларкин не сдержал слёз после обмена близкого друга в «Бостон»

Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин эмоционально отреагировал на обмен нападающего Тайлера Бертуцци в «Бостон Брюинз».
Во время пресс-конференции форвард «красных крыльев», отвечая на вопрос о переходе Бертуцци в стан «мишек», сначала с трудом проговорил: «Он один из моих лучших друзей». После этого Ларкин прикрыл лицо руками и дрожащим голосом произнёс: «Извините».
Напомним, «красные крылья» за игрока получили выбор в первом раунде на драфте Национальной хоккейной лиги в 2024 году и выбор в четвёртом раунде 2025 года. «Детройт» будет платить 50% от зарплаты хоккеиста.
28-летний нападающий в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 29 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. Всего в рамках НХЛ Бертуцци сыграл в 305 встречах, в которых набрал 202 (88+114) результативных балла.
- 3 марта 2023
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