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В КХЛ объяснили, почему засчитали гол форварда «Салавата» после запроса на видеопросмотр

В КХЛ объяснили, почему засчитали гол форварда «Салавата» после запроса на видеопросмотр
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Департамент судейства разъяснил эпизод матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом».

«На 30-й минуте матча после взятия ворот, произведённого Иваном Дроздовым, главный тренер «Адмирала» взял запрос на положение «вне игры».

В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот положения «вне игры» не было. Хороший гол», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).

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