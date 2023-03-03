Виктор Козлов рассказал о проблеме «Салавата» в победном матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о проблеме уфимской команды в победном матче с «Адмиралом».
«Спецбригады сегодня молодцы — большинство и меньшинство сделали своё дело. Илья Ежов был в игре молодец. Мог бы быть лучше третий период с нашей стороны. Позволяли сопернику опасно атаковать. Это хороший урок для нас. Это плей-офф, все бьются до последнего, и мы тоже должны играть до сирены», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).
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