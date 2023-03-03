Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский защитник Дмитрий Куликов обменян в «Питтсбург» из «Анахайма»

Российский защитник Дмитрий Куликов обменян из «Анахайм Дакс» в «Питтсбург Пингвинз», сообщает журналист Фрэнк Серавалли в «Твиттере».

Отмечается, что «пингвины» отдали за 32-летнего хоккеиста 29-летнего форварда Брока Макгинна и драфт-пик третьего раунда.

Напомним, Куликов в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 61 матче, набрав 15 (3+12) баллов. Его двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,25 млн подходит к концу в нынешнем сезоне.

Макгинн сыграл 60 встреч, в которых набрал 16 (10+6) очков. Его контракт с кэпхитом $ 2,75 млн действует до конца сезона-2024/2025.

Куликов перешёл в «Анахайм» перед стартом этого сезона. Ранее он выступал за такие команды НХЛ, как «Миннесота Уайлд», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». Всего на счету Куликова 866 матчей в НХЛ, в которых он набрал 213 (45+168) очков.