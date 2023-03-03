Юханссон об обмене из «Вашингтона»: не думал, что это произойдёт. Но дела у клуба не очень

Нападающий Маркус Юханссон прокомментировал обмен из «Вашингтон Кэпиталз» в «Миннесоту Уайлд».

«На самом деле я не думал, что это произойдёт. Но у команды дела шли не очень хорошо. Был шанс, что такое может произойти. Чувствовал, что провожу хороший год, я снова здоров и всё такое. Ты никогда не знаешь, что будет дальше в этом бизнесе.

Тот факт, что команды хотят тебя заполучить, — это хороший знак. Так что ты должен смотреть на обмены через эту призму», — приводит слова Юханссона Washington Hockey Now.

Отметим, что 32-летний шведский форвард в текущем сезоне провёл за «столичных» 60 игр, в которых забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Маркус сыграл 813 матчей, в которых набрал 435 (157+278) очков.