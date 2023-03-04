Александр Овечкин назвал хоккеиста, которого считает своим кумиром

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кто был его кумиром и за кем он следил, когда был моложе. По словам капитана «столичных», этим хоккеистом был Сергей Фёдоров. В 2008 году, когда Овечкин проводил свой третий сезон в Национальной хоккейной лиге, «Вашингтон» выменял опытного нападающего у «Коламбус Блю Джекетс».
«Это было волнующе. Он был моим кумиром, идолом; когда я был маленьким ребёнком, то равнялся на него. А тогда у меня появилась возможность разделить с ним раздевалку, разделить историю, перенять опыт, которым он делился», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Отметим, что Фёдоров в сезоне-2008/2009 сыграл за «Вашингтон» лишь в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 13 (2+11) очков. После завершения сезона он отправился в КХЛ, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом».
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