«Ничто не могло выбить его из себя». Экс-форвард «Вашингтона» вспомнил игру с Фёдоровым

Бывший крайний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Брэдли, который сейчас работает в команде скаутом, поделился мыслями об игре вместе с Сергеем Фёдоровым в составе «столичных».
«Когда ты молод, ты не понимаешь, как оставаться в состоянии равновесия, особенно в плей-офф. Но он всегда успокаивал нас, как на скамейке запасных, так и в раздевалке. Он уже проходил через всё это, так что ничто не могло выбить его из себя. Для нас было важно, чтобы такой парень стал сильнейшим в раздевалке.
«Первое, что он делал, — это снимал свой костюм и надевал штаны от пижамы и угги. Ему, казалось, было очень комфортно. Я на самом деле думал, что это блестяще. Вместо того, чтобы сидеть в обтягивающем костюме с рубашкой с воротником, он надел этот супер удобный наряд. И он выглядел великолепно! Мы не говорим о дешёвых спортивных штанах. Я уверен, что это были Prada или Dolce Gabbana.
Он в каждом проявлении старался наслаждаться жизнью, чувствовать себя комфортно, быть расслабленным», — приводит слова Брэдли The Athletic.
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