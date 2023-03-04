Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ничто не могло выбить его из себя». Экс-форвард «Вашингтона» вспомнил игру с Фёдоровым

«Ничто не могло выбить его из себя». Экс-форвард «Вашингтона» вспомнил игру с Фёдоровым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший крайний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Брэдли, который сейчас работает в команде скаутом, поделился мыслями об игре вместе с Сергеем Фёдоровым в составе «столичных».

«Когда ты молод, ты не понимаешь, как оставаться в состоянии равновесия, особенно в плей-офф. Но он всегда успокаивал нас, как на скамейке запасных, так и в раздевалке. Он уже проходил через всё это, так что ничто не могло выбить его из себя. Для нас было важно, чтобы такой парень стал сильнейшим в раздевалке.

«Первое, что он делал, — это снимал свой костюм и надевал штаны от пижамы и угги. Ему, казалось, было очень комфортно. Я на самом деле думал, что это блестяще. Вместо того, чтобы сидеть в обтягивающем костюме с рубашкой с воротником, он надел этот супер удобный наряд. И он выглядел великолепно! Мы не говорим о дешёвых спортивных штанах. Я уверен, что это были Prada или Dolce Gabbana.

Он в каждом проявлении старался наслаждаться жизнью, чувствовать себя комфортно, быть расслабленным», — приводит слова Брэдли The Athletic.

Новость по теме
The Athletic рассказал о цели «Вашингтона» на последние три года контракта Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023