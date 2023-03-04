Впервые в истории НХЛ произошёл обмен с участием игроков-братьев
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Впервые в истории Национальной хоккейной лиги произошёл обмен с участием братьев, сообщает ESPN.
«Калгари Флэймз» отправил Бретта Ритчи и Коннора Маккея в «Аризону» в обмен на Ника Ритчи и Троя Стечера.
27-летний Ник Ритчи — младший брат 29-летнего Бретта Ритчи. Первый играет на позиции левого нападающего, второй — правого.
Ник Ритчи сыграл в этом сезоне 58 матчей, отличился 9 раз и отдал 12 результативных передач. За весь период выступлений в НХЛ форвард принял участие в 465 играх, 80 раз отправил шайбу в сетку ворот и записал в свой актив 101 передачу.
Бретт Ритчи 34 раза выходил на площадку в этом сезоне, забил 6 голов и отдал 2 передачи. За всю карьеру в НХЛ Бретт сыграл в 375 матчах, 48 раз отличился и сделал 32 результативных паса.
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