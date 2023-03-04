Российский голкипер Ярослав Аскаров подрался с канадским вратарём в матче АХЛ. Видео

Сегодня, 4 марта, в матче АХЛ между «Техас Старз» и «Милуоки Эдмиралс» произошла драка вратарей. Российский голкипер «Милуоки» Ярослав Аскаров схлестнулся в центре площадки с вратарём «Техаса» Рэми Порье.

В середине третьего периода при счёте 5:1 в пользу «Техаса» на льду вспыхнула массовая потасовка среди всех хоккеистов на льду. Не остались в стороне и вратари команд. Голкиперы сбросили шлема, ловушки и блины и принялись колотить друг друга. После нескольких ударов российский вратарь Аскаров потерял равновесие и упал на спину. Сверху на него лёг оппонент, после чего главный судья матча разнял дерущихся.

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Аскаров является вратарём системы клуба НХЛ «Нэшвилл». «Предаторз» выбрали голкипера на драфте НХЛ — 2020 в первом раунде под общим 11-м номером. Напомним, 20-летний россиянин дебютировал в НХЛ 13 января, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Монреалем» (3:4). Аскаров является серебряным призёром юниорского (2019) и молодёжного (2020) чемпионатов мира.