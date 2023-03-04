Форвард «Адмирала»: во втором матче с «Салаватом» нас подвело большое количество удалений

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик назвал причины поражения от «Салавата Юлаева» во втором матче серии (2:5, 1-1 в серии).

«Много удалений, это нас сегодня подвело. Ничего страшного это всего одна игра, сделаем выводы и пойдём дальше. Какой момент встречи стал переломным? Не было переломных моментов – мы играли до конца, пытались спасти игру. Создали моменты в третьем периоде, но шайба не шла ворота.

Итоги поездки в Уфу? Итоги, думаю, нужно подводить в конце серии. Довольны будем только в том случае, если выиграем серию. Пока всё только начинается», — цитирует Гутика Metaratings.ru.

В прошедшем матче «Адмирал» получил восемь малых штрафов. Напомним, в первом матче серии победу одержал «Адмирал» со счётом 2:1 в овертайме. Следующий матч серии пройдёт во Владивостоке 5 марта.