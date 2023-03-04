Форвард «Адмирала»: во втором матче с «Салаватом» нас подвело большое количество удалений

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик назвал причины поражения от «Салавата Юлаева» во втором матче серии (2:5, 1-1 в серии).
«Много удалений, это нас сегодня подвело. Ничего страшного это всего одна игра, сделаем выводы и пойдём дальше. Какой момент встречи стал переломным? Не было переломных моментов – мы играли до конца, пытались спасти игру. Создали моменты в третьем периоде, но шайба не шла ворота.
Итоги поездки в Уфу? Итоги, думаю, нужно подводить в конце серии. Довольны будем только в том случае, если выиграем серию. Пока всё только начинается», — цитирует Гутика Metaratings.ru.
В прошедшем матче «Адмирал» получил восемь малых штрафов. Напомним, в первом матче серии победу одержал «Адмирал» со счётом 2:1 в овертайме. Следующий матч серии пройдёт во Владивостоке 5 марта.
- 4 марта 2023
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:28
-
09:06
-
08:48
-
08:26
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:19
-
03:34
-
03:06
-
03:01
-
02:13
-
00:00
- 3 марта 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:34
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:35