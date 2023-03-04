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Сможет ли Коннор Макдэвид набрать 150 очков за сезон НХЛ?

Сможет ли Коннор Макдэвид набрать 150 очков за сезон НХЛ?
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами в матче с «Виннипегом» (6:3) и довёл общее количество своих очков в текущем регулярном сезоне НХЛ до 121 (52+69). На это канадской суперзвезде потребовались 63 матча. До конца регулярного чемпионата «Ойлерз» осталось провести 19 матчей. Если Макдэвид сохранит текущий темп набора очков, то к концу регулярки на его счету будет 158 результативных баллов.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли Коннор Макдэвид набрать 150 очков за сезон НХЛ?»

Макдэвид показал шестой результат за последние 33 года в НХЛ по скорости достижения 120 очков. Лучший результат за это время был у легендарного нападающего «Питтсбурга» Марио Лемье, который в сезоне-1992/1993 набрал 120 очков за 47 матчей регулярки.

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