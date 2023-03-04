Нападающий «Торпедо» Гончарук оштрафован за симуляцию

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод первого матча серии плей-офф «Торпедо» – «Динамо» Москва и принял решение наложить на нападающего «Торпедо» Сергея Гончарука наказание по п. 4.5 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу.

В середине второго периода хоккеист «Динамо» Владислав Ефремов был наказан малым штрафом за игру высокоподнятой клюшкой против нападающего «Торпедо» Сергея Гончарука. На повторе видно, как Гончарук симулирует нарушение, изображая попадание клюшки по лицу, хотя самого контакта не было. Арбитр встречи видел лишь спину Гончарука и отреагировал на его движение головой.

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Сегодня, 4 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт второй матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо». Начало матча — в 17:00 мск.