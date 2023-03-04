Бабаев: «Барыс» дал шанс молодёжи и сразу поставил себя в неудобное положение

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев связывает неудачное выступление «Барыса» в сезоне-2022/2023 КХЛ с взятым курсом клуба на омоложение состава и развитие казахстанских хоккеистов.

«В первую очередь надо понимать, что сейчас у «Барыса» один из самых минимальных бюджетов в КХЛ. То есть они идут практически по полу зарплат. Клуб всё время делал акцент на приглашение иностранных игроков, а топовым легионерам надо платить конкурентные деньги. Невозможно идти по полу зарплат при этих курсах валют, а курс в Казахстане изменился не в очень хорошую сторону. Поэтому здесь ситуация такая: «Барыс» должен был принимать решение – либо брать новых более дорогих легионеров, либо всё-таки сделать перестройку, рискнуть ввести молодых игроков.

В НХЛ, когда команды вводят молодёжь, она по два-три сезона минимум не попадает даже в плей-офф. Идут на эти жертвы для того, чтоб получить высокий выбор на драфте, более молодых игроков. Обмены делают, отдают своих ветеранов, скидывают платёжные ведомости. У нас немного по-другому, но смысл тот же самый – «Барыс» дал шанс очень многим молодым казахстанцам и сразу поставил себя в неудобное положение. Учитывая, что эти молодые ребята ещё не могут играть на должном уровне длительное время, мы видим, что каждую игру ошибки допускают практически одни и те же. Любая ошибка в обороне или на выходе из зоны, сами понимаете, практически контратака, а мастеров у соперников хватает. Считаю, абсолютно правильно, что сейчас был сделан на это акцент.

Казахстан должен получить чемпионат мира 2027 года, у них всё для этого есть, они проведут его на самом высоком уровне. К этому 2027 году команда, естественно, дома должна радовать своих болельщиков. Надо ввести ребят-казахстанцев и пытаться брать тех легионеров, которые были бы на года. Какими были Доус, Даллмэн, Бойд, Боченски», – цитирует Бабаева Metaratings.ru.

По итогам регулярного сезона-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что недавно молодёжная команда «Барыса» подала официальную заявку на участие в следующем чемпионате МХЛ.