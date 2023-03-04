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Андрей Разин назвал победный матч с ЦСКА самым сложным в тренерской карьере

Андрей Разин назвал победный матч с ЦСКА самым сложным в тренерской карьере
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:2 ОТ, 1-1).

«Думаю, для меня это была самая сложная игра в тренерской карьере. Эмоций много, они положительные, спасибо ребятам. Много переловили опять на себя, хотя тактику поменяли немного, пришлось рисунок изменить. Сегодня процент выигранных вбрасываний был выше, это стало ключом к успеху.

Защитники у ЦСКА очень мастеровитые, могут и «фетисовский» пас отдать, и закидушку выполнить. Так что ничего удивительного, что было много выходов один на один. Не стоит наших защитников обвинять во всех грехах. Два подряд пропущенных гола — это издержки молодости. Хорошо, что отыгрались», — сказал Разин на пресс-конференции.

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