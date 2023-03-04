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22 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»

22 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Зайдер, Фаббри) – 38:59 (5x4)   1:1 Паризе (Ахо, Палмьери) – 42:11 (5x5)   2:1 Ли (Фэшинг, Сизикас) – 44:39 (5x5)   3:1 Добсон (Нельсон, Хорват) – 55:41 (5x4)   4:1 Ли (Бейли) – 57:22 (5x5)

Первый период прошёл без голов. За 61 секунду до завершения второго игрового отрезка Дилан Ларкин, реализовав численное большинство, вывел «красные крылья» вперёд. На 43-й минуте Зак Паризе сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Себастьян Ахо и Кайл Палмьери. Через две с половиной минуты Андерс Ли вывел «островитян» вперёд. В конце матча ещё по разу забили Ноа Добсон и Андерс Ли.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков. Защитник Александр Романов очков не набрал.

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