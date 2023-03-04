22 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

Первый период прошёл без голов. За 61 секунду до завершения второго игрового отрезка Дилан Ларкин, реализовав численное большинство, вывел «красные крылья» вперёд. На 43-й минуте Зак Паризе сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Себастьян Ахо и Кайл Палмьери. Через две с половиной минуты Андерс Ли вывел «островитян» вперёд. В конце матча ещё по разу забили Ноа Добсон и Андерс Ли.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков. Защитник Александр Романов очков не набрал.