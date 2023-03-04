The Athletic: сделки с участием 6 российских игроков попали в топ лучших обменов дедлайна

The Athletic составил топ-21 лучших сделок дедлайна НХЛ. В рейтинг попало пять сделок с участием российских хоккеистов.

На третье место поставили обмен Дмитрия Орлова и Гарнета Хэтэуэя из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз». На девятой позиции оказался переход Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

За пределами топ-10 оказались следующие обмены: Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало из «Коламбус Блю Джекетс» в «Лос-Анджелес Кингз» — 12-е место; Евгения Дадонова из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старз» на Дениса Гурьянова — 17-е; Ивана Барбашёва из «Сент-Луис Блюз» в «Вегас Голден Найтс» — 19-е.

Топ-21:

1. Тимо Майер – из «Сан-Хосе Шаркс» в «Нью-Джерси Дэвилз».

2. Джейкоб Чикран – из «Аризоны Койотс» в «Оттаву Сенаторз».

3. Дмитрий Орлов и Гарнет Хэтэуэй – из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз».

4. Патрик Кейн – из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

5. Райан О’Райлли и Ноэль Аччари – из «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

6. Тайлер Бертуцци – из «Детройт Ред Уингз» в «Бостон Брюинз».

7. Маттиас Экхольм – из «Нэшвилл Предаторз» в «Эдмонтон Ойлерз».

8. Таннер Жанно – из «Нэшвилл Предаторз» в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

9. Владимир Тарасенко – из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

10. Микаэль Гранлунд – из «Нэшвилл Предаторз» в «Питтсбург Пингвинз».

11. Филип Гронек – из «Детройт Ред Уингз» в «Ванкувер Кэнакс».

12. Владислав Гавриков и Йоонас Корписало – из «Коламбус Блю Джекетс» в «Лос-Анджелес Кингз».

13. Джейк Маккейб и Сэм Лафферти — из «Чикаго Блэкхоукс» в «Торонто Мэйпл Лифс».

14. Расмус Сандин – из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Вашингтон Кэпиталз» на Эрика Густафссона.

15. Нино Нидеррайтер – из «Нэшвилл Предаторз» в «Виннипег Джетс».

16. Ник Бьюгстад – из «Коламбус Блю Джекетс» в «Эдмонтон Ойлерз».

17. Евгений Дадонов — из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старз» на Дениса Гурьянова.

18. Макс Доми – из «Чикаго Блэкхоукс» в «Даллас Старз».

19. Иван Барбашёв – из «Сент-Луис Блюз» в «Вегас Голден Найтс».

20. Ессе Пульюярви – из «Эдмонтон Ойлерз» в «Каролину Харрикейнз».

21. Ларс Эллер – из «Вашингтон Кэпиталз» в «Колорадо Эвеланш».