Расписание пятого игрового дня плей-офф КХЛ

Сегодня, 5 марта, пройдут третьи встречи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня.

«Адмирал» во Владивостоке примет «Салават Юлаев». Старт встречи запланирован на 10:00. Команды по разу уже обменялись победами в Уфе, счёт в серии — 1-1.

В 17:00 стартуют два матча. В Балашихе «Витязь» сыграет с «Локомотивом». Счёт в серии — 1-1.

Параллельно начнётся дерби между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Команды, по разу выигравшие в Казани, проведут встречу в Нижнекамске.

В 17:10 в столице Беларуси пройдёт заключительный матч дня. Минское «Динамо» примет санкт-петербургский СКА. Счёт в серии — 1-1.

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