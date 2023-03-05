Расписание пятого игрового дня плей-офф КХЛ
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Сегодня, 5 марта, пройдут третьи встречи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня.
«Адмирал» во Владивостоке примет «Салават Юлаев». Старт встречи запланирован на 10:00. Команды по разу уже обменялись победами в Уфе, счёт в серии — 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
В 17:00 стартуют два матча. В Балашихе «Витязь» сыграет с «Локомотивом». Счёт в серии — 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Параллельно начнётся дерби между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Команды, по разу выигравшие в Казани, проведут встречу в Нижнекамске.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
В 17:10 в столице Беларуси пройдёт заключительный матч дня. Минское «Динамо» примет санкт-петербургский СКА. Счёт в серии — 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Комментарии
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