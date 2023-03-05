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Форвард «Флориды» — о потасовке с «Питтсбургом»: мне нравится, когда Бобби лезет в стычки

Форвард «Флориды» — о потасовке с «Питтсбургом»: мне нравится, когда Бобби лезет в стычки
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Нападающий «Флориды» Сэм Беннет прокомментировал стычку с участием российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского и нападающего «Питтсбурга» Джейсона Цукера.

«Мне нравится, когда Бобби лезет в стычки. Это говорит о его пылкости, к тому же все пятеро полевых сразу бросились на его защиту, что тоже приятно видеть», — цитирует Беннетта пресс-служба НХЛ.

Напомним, в середине третьего периода нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер намеренно въехал в российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Голкипер упал на спину и потерял свой шлем. Немедленно на льду вспыхнула потасовка, а россиянин вскочил с ног и ринулся мстить обидчику. По итогам большой заварухи двумя штрафными минутами за атаку на вратаря был наказан Цукер.

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