Овечкин сравнялся с легендарными Бреттом Халлом и Оутсом по матчам с 3+ очками

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Суммарно 37-летний капитан «столичных» набрал три очка.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для Овечкина этот матч стал 130-м в карьере с 3+ результативными баллами. По этому показателю российский нападающий сравнялся с легендарными Бреттом Халлом и Адамом Оутсом. Хоккеисты делят 20-е место. Выше расположился Петер Штястны со 138-ю такими матчами. Лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого 459 встреч с 3+ очками.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.
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