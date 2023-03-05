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Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов в этом сезоне НХЛ?

Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов в этом сезоне НХЛ?
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В очередном игровом дне НХЛ в матче «Вашингтона» и «Сан-Хосе» дублем отметился российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. В текущем сезоне НХЛ эта заброшенная шайба стала для россиянина 35-й в 59 матчах. «Вашингтону» до конца регулярного чемпионата НХЛ осталось провести 18 игр.

«Чемпионат» предлагает угадать количество голов, с которым Овечкин завершит текущий регулярный чемпионат, и пройти опрос: «Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов в этом сезоне НХЛ?»

Всего в текущем сезоне Овечкин набрал 60 (35+25) очков в 59 матчах. Теперь на счету Александра 815 голов в карьере НХЛ. Россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ до 79 шайб.

В матче с «Сан-Хосе» российский форвард поразил ворота, которые защищал финский голкипер Каапо Кяхкёнен. Вратарь «Шаркс» стал 168-м голкипером НХЛ, которому забил Овечкин. Только двоим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178 разным вратарям, а Патрик Марло — 177.

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