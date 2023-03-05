Тамбиев: что сказал перед третьим периодом? Всё уложилось в пять слов

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что сказал подопечным в раздевалке после второго периода третьего матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ). Дальневосточная команда уступала после второго периода со счётом 0:2.

«Что такого сказал команде перед третьим периодом? Что-то я сказал такое. Это всё уложилось в пять слов. Правильные действия сделали, кого-то присадили, выпустили защитника в нападение — он забил гол, дал импульс команде, дал дополнительную энергию. Команда завелась, заиграла», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.