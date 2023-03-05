Овечкин обошёл Яромира Ягра по количеству матчей с 2+ голами в третьем периоде

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Оба гола 37-летний форвард забил в третьем периоде.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин в 27-й раз в карьере забросил не менее двух шайб в заключительном игровом отрезке. По этому показателю российский нападающий вышел на второе место в истории НХЛ, опередив великого Яромира Ягра (26). Россиянин сравнялся с Марио Лемье. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который 36 раз забивал 2+ гола в третьих периодах.

Напомним, ранее состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.