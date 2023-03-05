«Капитан» с Мичковым в составе сыграет с молодёжкой СКА в плей-офф МХЛ

Стали известны все пары плей-офф в Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги. Все серии плей-ин завершились со счётом 2-0. «Капитан» обыграл «Русских Витязей», «Академия Михайлова» – «Алмаз», а «Динамо СПб» – «Динамо-Шинник».
По результатам серий плей-ин «Локо» встретится с «Академией Михайлова», «СКА-1946» – с «Капитаном», МХК «Динамо-Москва» – с МХК «Динамо СПб», а «Красная Армия» – с МХК «Спартак».
Напомним, нападающий «Капитана» Матвей Мичков оформил дубль и отдал результативную передачу во втором матче серии плей-ин МХЛ с «Русскими Витязями» (4:1). 18-летний нападающий набрал шесть (4+2) очков в двух матчах плей-ин МХЛ.
В регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Мичков провёл за «Сочи» 27 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.
- 5 марта 2023
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