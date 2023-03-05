Дементьев: Уфе стоило играть более агрессивно, чтобы не дать «Адмиралу» поднять голову

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу «Адмирала» над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).
«Салават Юлаев» очень хорошо начал эту игру, добился ощутимого преимущества в две шайбы, но не смог удержать его в конце встречи, пропустив второй гол на последних минутах. В первую очередь надо обратить внимание на умение доигрывать матч до конца. Команде из Уфы при счёте 2:0 стоило играть более агрессивно, чтобы не давать сопернику возможности поднять голову и таким образом довести игру до победного конца. Либо «Салават Юлаев» отдал инициативу, либо «Адмирал» так повёл свою игру, что смог сравнять и выиграть в овертайме.
«Адмирал» будет иметь психологическое преимущество после такой победы? Результат предыдущих матчей никакого значения не имеет. Каждая команда, выходя на лёд, будет настраиваться на победу. Преимуществом может быть только если своя площадка», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
«Адмирал» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч плей-офф Кубка Гагарина — 2023 состоится во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
- 5 марта 2023
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