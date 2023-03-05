Гол минского «Динамо» в матче со СКА отменили после второго видеопросмотра

В Минске в эти минуты проходит матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2023. «Динамо» принимает на своём льду СКА. Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу гостей.

На шестой минуте второй двадцатиминутки хозяева забросили шайбу. После взятия ворот судьи матча отправились смотреть повтор на пересечение линии ворот. По итогам просмотра шайба была засчитана. Затем тренерский штаб СКА взял тренерский запрос на помеху вратарю, и в итоге арбитры приняли решение взятие ворот отменить.

Напомним, после двух матчей в серии СКА — «Динамо» (Минск) счёт 1-1. В первом матче «зубры» были сильнее – 6:4, во второй встрече армейцы взяли реванш — 5:2. Следующая игра пройдёт в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.