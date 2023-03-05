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Крэйг Вудкрофт стал первым североамериканским тренером, проведшим 300 матчей в КХЛ

Крэйг Вудкрофт стал первым североамериканским тренером, проведшим 300 матчей в КХЛ
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт провёл свой 300-й матч в КХЛ. Он стал первым североамериканским тренером, добравшимся до этой отметки, сообщает пресс-служба лиги.

Юбилейным для 53-летнего специалиста стала сегодняшняя игра в плей-офф со СКА.

Полностью топ-5 североамериканских тренеров по количеству игр в КХЛ выглядит так:

1. Крэйг Вудкрофт – 300.
2. Боб Хартли – 293.
3. Дэвид Немировски – 245.
4. Майк Кинэн – 201.
5. Горди Дуайер – 197.

Напомним, в Минске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев. Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между командами состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.

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