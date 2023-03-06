Михаил Сергачёв прокомментировал серию поражений «Тампа-Бэй»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал пять поражений подряд своего клуба.
«Когда проигрываешь пять подряд, конечно, уверенность теряется. Выходишь на матч, и ничего не получается, что бы ты ни делал. Просто такой период, но я знаю нашу команду. И знаю, что всё придёт. И голы, и хорошая игра в обороне. Плохой отрезок, но я верю в нашу команду, все в раздевалке верят», — цитирует Сергачёва Tampa Bay Times.
24-летний защитник в текущем сезоне сыграл 61 встречу, в которой забросил семь шайб и отдал 35 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка.
Напомним, «Тампа-Бэй» проиграла пять матчей подряд впервые с 2014 года. В последнем матче «молнии» уступили «Каролине Харрикейнз» со счётом 0:6.
Новость по теме«Тампа-Бэй» впервые с 2014 года проиграла пять матчей подряд
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