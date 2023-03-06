«Тампа» не нанесла ни одного броска по воротам во втором периоде в матче с «Каролиной»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» ни разу не бросили по воротам «Каролины Харрикейнз» во втором периоде матча, сообщает пресс-служба лиги.

В первом периоде «молнии» нанесли всего четыре броска, которые выполнили защитники Виктор Хедман (1) и Иэн Коул (1), а также нападающий Никита Кучеров (2).

После 63 встреч в текущем регулярном сезоне НХЛ «Тампа-Бэй» набрала 79 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Востока. Отметим, что «Лайтнинг» впервые с 2014 года проиграли пять матчей подряд

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.