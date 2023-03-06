«Тампа» не нанесла ни одного броска по воротам во втором периоде в матче с «Каролиной»
Поделиться
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» ни разу не бросили по воротам «Каролины Харрикейнз» во втором периоде матча, сообщает пресс-служба лиги.
В первом периоде «молнии» нанесли всего четыре броска, которые выполнили защитники Виктор Хедман (1) и Иэн Коул (1), а также нападающий Никита Кучеров (2).
После 63 встреч в текущем регулярном сезоне НХЛ «Тампа-Бэй» набрала 79 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Востока. Отметим, что «Лайтнинг» впервые с 2014 года проиграли пять матчей подряд
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.
Комментарии
- 6 марта 2023
-
10:33
-
10:28
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:38
-
09:29
-
09:24
-
09:16
-
09:01
-
08:48
-
08:34
-
08:24
-
08:16
-
07:48
-
06:42
-
04:37
-
03:33
-
03:19
-
01:48
-
00:00
- 5 марта 2023
-
23:31
-
23:11
-
22:42
-
22:17
-
22:01
-
21:51
-
21:45
-
21:26
-
21:04
-
20:45
-
20:26
-
20:24
-
20:16
Партнерский контент