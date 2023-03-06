Главный тренер «Вегаса» оценил дубль Барбашёва за клуб

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди оценил дубль российского форварда Ивана Барбашёва в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3).

«Думаю, вы и дальше будете видеть голы Барбашёва с пятачка. Перед воротами — его место, он там играет, ему там комфортно. Первый гол – отличный розыгрыш партнёров. Он был готов играть и клюшкой, и ногами, всем, чем понадобится. Некоторые ребята в таких ситуациях не забивают, потому что им не комфортно на пятачке, они чувствуют давление. Барбашёву комфортно.

Во втором голе он был вознаграждён за то, что пошёл на ворота, шайба отскочила от него. Он занял правильную позицию, он так играет, нам это нужно. Так же играют Стоун, Каррье, Руа, но они сейчас травмированы. Нам нужен был парень, который будет так играть. Думаю, он продолжит так играть и прогрессировать в своей игре. Конечно, он будет забивать голы и на мастерстве, но в основном – такие, волевые», — цитирует Кэссиди сайт «Вегаса».

Напомним, в матче 27-летний хоккеист забросил свои первые шайбы после обмена из «Сент-Луис Блюз», оформив дубль.