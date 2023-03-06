Барбашёв — о стиле игры: стараюсь замиксовать силовой хоккей с мастерством
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Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв рассказал о своём стиле игры.
«Шесть хитов – я просто так играю. Не всегда получается хитовать, я хочу улучшить этот аспект, больше играть в силовой хоккей. Стараюсь замиксовать это с мастерством. Это моя игра, люблю силовую борьбу», — приводит слова Барбашёва «твиттер» AT&T SportsNet.
Напомним, Барбашёва признали третьей звездой игрового дня в НХЛ. В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3) 27-летний хоккеист забросил свои первые шайбы после обмена из «Сент-Луис Блюз», оформив дубль. В текущем сезоне Иван провёл за «Сент-Луис» и «Вегас» 63 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка с показателем полезности «-7».
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