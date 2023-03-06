Барбашёв: был уверен, что шайба пересекла линию ворот, но потом засомневался

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв рассказал про второй гол в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3) и оценил свою игру за новый клуб.

«Во втором голе мне повезло, шайба отскочила от плеча. Но эмоции приятные. Да, был уверен, что шайба пересекла линию ворот, но потом ребята начали это обсуждать, и я на секунду засомневался.

Пять очков в четырёх матчах за «Вегас»? Я просто стараюсь играть проще. Выхожу с Джеком и Марши, а с ними очень легко играть. Мне просто надо показывать свой хоккей. Пока всё получается», — приводит слова Барбашёва «твиттер» AT&T SportsNet.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Барбашёва признали третьей звездой игрового дня в НХЛ. В матче с «Монреалем» 27-летний хоккеист забросил свои первые шайбы после обмена из «Сент-Луис Блюз», оформив дубль.