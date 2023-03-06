Кагарлицкий: догоняю Бекстрёма — у него такая задница! Понять не могу, как шайбу отобрать

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий вспомнил игру против звёзд НХЛ во время локаута-2012/2013. Тогда форвард выступал за новокузнецкий «Металлург». Отдельно Кагарлицкий высказался об игре с московским «Динамо», за которое в тот период играли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и шведский форвард Никлас Бекстрём. Кроме того, хоккеист «Ак Барса» вспомнил, как играл против Евгения Малкина.

«Да, помню. Еду, догоняю Никласа Бекстрёма, а у него такая задница! Я понять не могу, как подобраться, с какой стороны, чтобы шайбу у него отобрать. Вспоминаю, как за «Магнитку» играли Малкин, Гончар, Цуккарелло. Помню, как мы выступали в меньшинстве и меня поставили на вбрасывание с Малкиным. Стою, думаю: вот бы сфотографироваться. Понимаю, что силой у Жени шайбу никак не выиграю. Хотел вперёд её из зоны выкинуть сразу же. И только раз вперёд — а Малкин у меня спокойненько так шайбу выигрывает, пас Гончару на клюшку, тот размахивается и отдаёт передачу на Мозяку, Сергей — бац, в пустые. Думаю — куда я попал?» — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт КХЛ.