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Зернов забил курьёзный победный гол с отрицательного угла в ворота «Автомобилиста»

Зернов забил курьёзный победный гол с отрицательного угла в ворота «Автомобилиста»
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Нападающий «Металлурга» Денис Зернов забросил победную шайбу в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом».

На 91-й минуте встречи защитник магнитогорцев Егор Яковлев слева накатился и нанёс бросок из левого круга для вбрасывания. Голкипер гостей Юхан Маттссон совершил сейв, шайба прошла мимо ворот. Зернов подхватил её за воротами, бросил с отрицательного угла в сторону пятачка. Шайба попала в Маттссона и от него влетела под перекладину.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась во втором овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

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