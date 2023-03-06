Кудашов: обычно в КХЛ дальше выходят первые 4 места — в этом году должны быть сюрпризы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:0, 2-1).

«Согласен ли с тем, что намного лучше «Динамо» сыграло на обоих пятаках, нежели это произошло во втором матче в Нижнем Новгороде? Согласен. Вы правильно сказали, что тогда «Торпедо» много голов забило с пятака и моментов много создали. Они и сегодня пытались создавать. Голы вообще забиваются с пятака, и мы делали акцент на это, как перед прошлой встречей, так и сегодня. Я уверен, что так будет и дальше. В хоккее вообще так всегда: выигрываешь пятак — выигрываешь игру. Поэтому правильное замечание.

Было меньше стычек, чем в гостевых матчах? Здесь всё зависит не от игры, а от игровой ситуации и того, что происходит на льду. Никто не хочет уступать, поэтому иногда происходят стычки. Единоборства и стыки приводят к каким-то последствиям. Сегодня, видно, не так боролись, поэтому было меньше стычек, хотя я и не скажу, что их совсем не было. Важно, как дальше развивается удар плечом друг друга. Если он спокойно принимает, то и игра идёт спокойно, если идёт ответ, то происходят стычки.

Пришли ли мы в КХЛ к тому, что Кубок Гагарина может выиграть любой клуб, как в НХЛ Кубок Стэнли? Мы пока на пути к этому. Мы всё равно понимаем, что пока у нас есть первая восьмёрка и чуть ниже, потому что на долгой дистанции всё равно есть разница. Но мы однозначно на пути к этому, и я думаю, что даже в этом году должны произойти какие-то сюрпризы. Обычно же у нас как — дальше выходят первые четыре места. Сейчас должно что-то быть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что московское «Динамо» финишировало в Западной конференции на пятом месте.