Кудашов: в хоккее не бывает обороны без атаки или атаки без обороны

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Торпедо».

«Владислав Кодола не сыграл ни одной секунды, потому что хватало других форвардов? Да. В первую очередь именно так. На прошлой пресс-конференции мне подсказали поставить Скоренова в большинство? Спасибо тому, кто мне подсказывал. Отличная подсказка.

Можно ли сказать, что вклад обороны в таких матчах более весом, чем атаки? Не бывает одного без другого. В хоккее не бывает обороны без атаки или атаки без обороны. Поэтому затрудняюсь сказать, кто внёс наибольший вклад. Любой забитый гол — это очень важно, но отработка в обороне и блокировка шайб — это не менее важно. Здесь нельзя ничего выделять. И Готовец — один из системы. У нас нет явных лидеров, потому что команда довольно ровная, где каждый вносит свой вклад, что молодой, что взрослый, что русский, что с заграничным паспортом», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.