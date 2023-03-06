В «Вашингтоне» верят, что команда может побороться за Кубок Стэнли в этом году

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мыслями о конкурентоспособности команды после дедлайна НХЛ.

«На мой взгляд, у нас по-прежнему конкурентоспособная команда. Я не думаю, что мы сделали огромный шаг назад. Возможно, мы даже сделали шаг вперёд.

Я не уверен, что мы продемонстрировали последовательность, которая нам была нужна, чтобы стать командой, которая собиралась идти за Кубком. Поэтому нам пришлось сделать изменения в составе ради будущего, ради того, что будет лучше для нашей команды в будущем. Мы постарались по-прежнему приобретать игроков и оставаться конкурентоспособными.

Мы хотим быть конкурентоспособными в следующем году. Я думаю, что мы всё ещё хотим быть конкурентоспособными в этом году. Я всё ещё думаю, что у нас довольно хорошая команда [чтобы побороться за Кубок]. У нас было много травм, проблем с защитой. Мы пытались добавить в состав хорошего молодого защитника Сандина. Так что посмотрим, где мы окажемся, когда дела пойдут лучше», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.